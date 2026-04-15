Passeggiata al Mandrione sulla memoria della Scuola di Don Roberto Sardelli e di Pasolini

Una passeggiata nel quartiere Mandrione e lungo l’Acquedotto Felice ripercorre i luoghi descritti nel romanzo

Una passeggiata al Mandrione e Acquedotto Felice sulle tracce del romanzo "Ragazzi di vita" di Pier Paolo Pasolini e su Don Roberto Sardelli.Nella passeggiata viene raccontata la storia della Scuola 725 nata nella zona ad opera di Don Roberto Sardelli che fondò tra e per i figli dei baraccati una.🔗 Leggi su Romatoday.it

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