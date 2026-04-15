Parole come trappole immagini come storia L' universo di Colin a Modena

Martedì 28 aprile, dalle 18.30 alle 20.00, si terrà l’inaugurazione di Wor(l)ds, una mostra personale dell’artista Gianluigi Colin presso la sede di Metronom in via Carteria 10 a Modena. L’esposizione presenta un insieme di opere che combinano parole come trappole e immagini come storie, creando un universo visivo e letterario. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un periodo di tempo determinato.

Martedì 28 aprile, dalle ore 18.30 alle 20.00, inaugurerà Wor(l)ds, mostra personale di Gianluigi Colin, presso la sede di Metronom in via Carteria 10, Modena.Il titolo della mostra richiama il rapporto tra "parola" (word) e "mondo" (world), cioè tra linguaggio e realtà. Su questa relazione si.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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