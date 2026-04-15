Il Papa ha scritto ai cardinali in vista del Concistoro di giugno, sottolineando che la missione principale della Chiesa è comunicare l’amore di Dio, non semplicemente sopravvivere. In una lettera, il Pontefice ha evidenziato l’importanza di mantenere vivo questo obiettivo nel percorso ecclesiastico. La comunicazione dell’amore divino resta al centro dell’attività della Chiesa secondo quanto dichiarato.

Papa Leone ha inviato una lettera ai cardinali in vista del Concistoro di giugno. La missione della Chiesa – sottolinea il Pontefice – non è sopravvivere, ma comunicare l’amore di Dio. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa ai cardinali per il Concistoro: missione Chiesa è comunicare l’amore di Dio

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