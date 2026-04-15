PALINSESTI 19-25 APRILE 2026 | RAI1 SERENA CANALE 5 CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA

Dal 19 al 25 aprile 2026, i palinsesti delle principali reti televisive italiane presentano diverse novità e cambiamenti. Su Rai1, andrà in onda una nuova serie condotta da Roberta, mentre su Canale 5 saranno trasmesse nuove produzioni e programmi di punta. La settimana vedrà anche l’attesa ripresa di alcune serie e l’arrivo di nuovi titoli sui canali di Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 19 al 25 aprile 2026. Rai1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (24) 1ªTv L: La Buona Stella (23) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: Sister Act 2 G: Uno Sbirro in Appennino (34) 1ªTv V: Dalla Strada al Palco Special (36) S: Canzonissima (66) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (26) 1ªTv M: Inter-Como M: Grande Fratello Vip (1113) G: Battiti Live Spring Forbidden Fruit 1ªTv V: Forbidden Fruit 1ªTv S: Amici di Maria De Filippi (69) Nessuna segnalazione 2104 – La Ruota della Fortuna non va in onda per la Coppa Italia Rai2 D: NCIS: Unità Anticrimine 23...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 19-25 APRILE 2026: RAI1 SERENA, CANALE 5 CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026: RAI1 SOSPENDE MORGANE, CANALE 5 CAMBIA TUTTOPalinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 29 marzo al 4 aprile 2026. Argomenti più discussi: PUGLIA CULTURE, in circuito: la programmazione dal 14 al 19 aprile nei Comuni del circuito tra prosa, musica e danza; Programma TV dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: cosa guardare questa settimana?; Cinema Odeon: nuova programmazione tra grandi interpreti, classici restaurati e omaggi musicali; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di DAZN con il commento dei nostri tecnici | DAZN News IT. La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de - facebook.com facebook Il CdA Rai ha preso atto dei palinsesti estivi che saranno segnati dai grandi eventi sportivi. Oltre ai Mondiali di calcio (su Rai 1 e su Rai 2), Rai 2 trasmetterà #TourDeFrance, #GiroDItalia Femminile, #nuoto, #atletica, #basket femminile, #GinnasticaArtistica e # x.com