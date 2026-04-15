Palermo | nasce il nuovo paradiso per i pet in aeroporto

L’aeroporto di Palermo ha aperto un nuovo spazio dedicato ai passeggeri che viaggiano con animali domestici. L’area, concepita per offrire un ambiente confortevole ai pet, si aggiunge ai servizi già disponibili per chi si sposta con i propri animali. La struttura mira a facilitare le operazioni di accoglienza e gestione degli animali durante i viaggi. La novità è stata presentata oggi in occasione dell’inaugurazione ufficiale.

L’aeroporto di Palermo ha inaugurato oggi un nuovo spazio dedicato ai passeggeri che viaggiano con i propri animali domestici, arricchendo l’offerta di servizi si sposta con i piccoli compagni di viaggio. La struttura è stata riqualificata per rispondere meglio alle necessità di questi viaggiatori, prevedendo l’installazione di panchine, fontanelle, ciotole e contenitori per i rifiuti. Servizi e dettagli della nuova area dedicata. Durante la presentazione del progetto, Mariangela Ciappina, responsabile commerciale Aviation di Gesap, ha spiegato che l’intervento rappresenta un ulteriore elemento per migliorare l’esperienza dei passeggeri in transito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo: nasce il nuovo paradiso per i pet in aeroporto Palermo - Nuovi voli con Wizz Air a Punta Raisi, aeroporto verso la privatizzazione Notizie correlate Palermo vola verso il futuro: nasce l’area pet h24 nel Sud ItaliaL'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ha inaugurato un'area dedicata agli animali domestici di 350 metri quadrati, garantendo un servizio... Cremazione pet: Taffo Pet lancia nuovo servizio a RomaIl 3 aprile 2026, il mercato dei servizi funebri per animali domestici registra un’evoluzione significativa con l’attivazione di Cremazione animali... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tra mare, parchi e installazioni immersive: a Palermo nasce il Gateway della Biodiversità, un nuovo...; A Palermo, scienza, arte e solidarietà suonano la stessa melodia — Italiano; Tolto alla mafia ora torna alla città: nasce un nuovo centro per l'autismo a Palermo; Cultura, nasce a Palermo Anemos: nuovo canale YouTube dedicato alla poesia ideato da A-Kube. A Palermo il Forum delle Culture, per una città veramente inclusivaIl nuovo Forum delle culture di Palermo si configura dunque come un’evoluzione significativa rispetto alle esperienze precedenti: una struttura più aperta, capace di coinvolgere istituzioni, associazi ... blogsicilia.it Cultura, nasce a Palermo il nuovo canale YouTube AnemosPALERMO – Si chiama Anemos il nuovo canale Youtube dedicato alla poesia ideato da A-Kube Adv, l’incubatore che punta a valorizzare le tante intelligenze del territorio siciliano per un dialogo tra ... livesicilia.it Palermo sott'acqua: automobilista resta bloccato sul tetto della sua Mercedes Il mezzo è rimasto bloccato in via Imera; decine di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, blackout e tombini saltati Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Followers, sì. Ma prima di tutto persone. Una famiglia che ci segue da Palermo e da più di 125 paesi in tutto il mondo, senza confini. 7 canali ufficiali, oltre 50 milioni di views al mese - e ognuna è un’immagine che va dritta al cuore. Avanti x.com