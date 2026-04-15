In Pakistan si sono svolti questa settimana incontri tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due paesi. Il governo locale ha ospitato i colloqui a Islamabad, confermando il suo ruolo di intermediario in un momento di tensioni internazionali. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, considerando le ripercussioni di questa iniziativa sullo scenario geopolitico regionale e globale.

Il Pakistan ha consolidato la propria posizione come attore centrale sulla scacchiera diplomatica globale dopo aver ospitato a Islamabad i colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran, avvenuti questo fine settimana. Nonostante il fallimento delle trattative tra Washington e Teheran, la mediazione guidata da Islamabad ha permesso al paese sudasiatico di elevare il proprio profilo internazionale, sfruttando una complessa rete di relazioni con potenze come la Cina e l’Iran stesso, in un momento in cui le nazioni del Golfo sono risultate impossibilitate a intervenire a causa di attacchi subiti. Questa nuova centralità di Islamabad non è frutto del caso, ma l’esito di una strategia capillare volta a ricostruire il legame con l’amministrazione Trump, che è al suo secondo mandato da poco più di un anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pakistan, nuovo ponte tra USA e Iran: la mossa che cambia tutto

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