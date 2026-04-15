Ostia sigilli a La Caletta e all' Oasi Sequestri per abusi in altri due lidi

A Ostia sono stati apposti nuovi sigilli a due stabilimenti balneari situati lungo il lungomare Amerigo Vespucci, rispettivamente ‘La Caletta’ e ‘L'Oasi’ al civico 180. Inoltre, sono stati effettuati sequestri in altri due lidi, a seguito di verifiche legate a presunti abusi. Le autorità hanno agito nel contesto di controlli mirati a verificare la conformità delle strutture alle normative vigenti.

Ancora sigilli agli stabilimenti balneari di Ostia. Stavolta a finire sotto la lente dei controlli sono stati i lidi ‘La Caletta’, al civico 64 del lungomare Amerigo Vespucci e ‘L'Oasi’ al civico 180 di Lungomare Amerigo Vespucci. Nel primo caso gran parte della struttura è stata sottoposto a.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ostia, riapre 'La Spiaggia di Bettina': via i sigilli allo stabilimento Leggi anche: Lidi distrutti e rifiuti, Ostia nel caos. La stagione inizia fra 35 giorni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: Restiamo aperti. È tutto un equivoco; Ostia, sigilli a una parte dello stabilimento Capanno. I gestori: Siamo regolarmente aperti; Ostia, nuovi sequestri al Capanno: sigilli al bar dello stabilimento; Ostia, sigilli violati allo stabilimento Il Capanno: scatta l’operazione legalità sul litorale. Il destino delle spiagge di Ostia: tra ricorsi al Tar e sigilli, ecco che estate sarà (e chi rischia di non aprire)A pochi giorni dall'avvio della stagione balneare, sono ripartiti i sequestri per presunti abusi edilizi negli stabilimenti balneari. In inverno l'assessore al patrimonio aveva suggerito ai romani, pr ... romatoday.it Ostia, sigilli a un noto lido: sequestrate diverse cabineBlitz a Ostia contro l'abusivismo. La s ezione di polizia giudiziaria della Procura di Roma specializzata in reati urbanistici, la polizia locale del X Gruppo Mare e il 6^ Nucleo Operativo Metropolita ... rainews.it Il cane di Ostia che in questi giorni è diventato virale sui social perché legato alla ringhiera, è attualmente libero. Sono appena arrivato sul posto su richiesta dei cittadini e dell’On. Francesco Emilio Borrelli per verificare la situazione ma adesso non ci sono i pr facebook Ostia, chiusi gli stabilimenti La Caletta e L’Oasi: occupazione abusiva del suolo demaniale roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com