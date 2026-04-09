Oroscopo prossima settimana 13-19 aprile 2026 | classifica dei segni più favoriti

Nella settimana dal 13 al 19 aprile 2026, i pianeti formano configurazioni che spingono i segni a compiere scelte più decise rispetto al passato. Alcuni segni riceveranno maggiori influenze astrali, mentre altri dovranno affrontare sfide legate a cambiamenti inaspettati. La posizione delle stelle determina un periodo in cui le decisioni prese in questa fase avranno ripercussioni significative nelle settimane successive.

La settimana dal 13 al 19 aprile 2026 segna un passaggio decisivo: ciò che fino a pochi giorni fa era ancora in fase di prova ora chiede una presa di posizione concreta. È una settimana di selezione reale, dove tempo, energia e relazioni iniziano a mostrare chiaramente cosa ha valore e cosa no. Tra martedì 14 e giovedì 16 si apre una finestra particolarmente utile per rimettere ordine, chiudere una trattativa o ridefinire un impegno che stava diventando dispersivo. In questo aprile italiano ormai pienamente primaverile, anche il ritmo quotidiano cambia: più luce, più movimento, ma meno tolleranza verso ciò che appesantisce. Firma editoriale: Artemide Revisione: Redazione Aggiornato il 9 aprile 2026 In breve (Analisi v4. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DAL 6 AL 12 APRILE 2026 Come procede questa serata pasquale Non potevamo ovviamente mancare con l’oroscopo della prossima settimana, e neppure con la live... che tuttavia posticipiamo a DOMANI nel tardo pomeriggio. Ci sarete - facebook.com facebook