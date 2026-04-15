Ordigni spediti a una società Accordo col pm

Un uomo è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione e a una multa di seimila euro, con la condizionale, dopo aver inviato ordigni a una società. L’accordo con il pubblico ministero prevede che la pena possa essere convertita in lavori di pubblica utilità. La sentenza si basa su un procedimento legale in cui le parti hanno raggiunto un'intesa.

Due anni e sei mesi di reclusione, oltre a seimila euro di multa, il tutto condizionato alla conversione della pena in lavori di pubblica utilità. Sono i termini dell’accordo trovato tra il pm e l’avvocato sulla vicenda che vede imputato Fabio Maresi, agricoltore di 62 anni di Faenza finito nei guai per aver inviato due pacchi bomba contenenti ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale nelle sedi della Spezia e di Milano di una società di recupero crediti, la Kruk Italia. L’uomo è assistito dall’avvocato Federica Giorgi, che dopo aver incassato l’ok del pm titolare del fascicolo, Giacomo Gustavino, nell’udienza di ieri ha presentato l’accordo al gup Marinella Acerbi (nella foto).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ordigni spediti a una società. Accordo col pm Muharemovic Inter, c’è un principio d’accordo! I nerazzurri viaggiano spediti: gli aggiornamenti di Morettodi Paolo MoramarcoMuharemovic Inter, c’è un principio d’accordo tra nerazzurri e il difensore bosniaco del Sassuolo. Sequestrati due ordigni in una casa, arrestata una donna. Era la moglie “dell’armiere dei cinesi”Prato, 2 aprile 2026 – Il marito, in carcere dallo scorso 21 marzo, è considerato “l’armiere dei cinesi”, cioè quella persona a cui i membri della...