A Casa Fools Teatro Vanchiglia va in scena INUTILI - Tragicomico addio all’opera lirica

Uno spettacolo al debutto assoluto che attraversa i generi e le emozioni, muovendosi tra commedia brillante, opera barocca e dramma moderno. INUTILI – Tragicomico addio all’opera lirica, scritto e diretto da Luigi Orfeo, va in scena il 13 e 14 marzo alle ore 21, portando sul palco una riflessione potente e visionaria sul senso del teatro nei tempi di crisi. La vicenda si apre durante una serata di gala in un teatro di provincia: si canta l’opera, con ensemble musicale e interpreti di rilievo. Ma fuori c’è la guerra, e ciò che sembrava un rito celebrativo si trasforma in un ultimo, struggente addio. Al buio delle candele si consuma un commiato tragicomico, come tutti gli addii consapevoli di esserlo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Prima nazionale al Teatro Pinelli: Casa Fools porta in scena InutiliLo spettacolo di Casa Fools e Circo Madera, diretto da Luigi Orfeo, inaugura una nuova produzione nel teatro tornato in attività dopo oltre quarant’anni ... giornalelavoce.it

A Casa Fools il teatro è in inglese (con i sottotitoli)Fantascienza da oltre Manica. Casa Fools, il piccolo teatro del quartiere torinese Vanchiglia, riparte con la stagione Lympha venerdì 2 e sabato 3 febbraio alle 21 con la compagnia inglese Haste ... torino.repubblica.it

Il nuovo spettacolo co-prodotto da Casa Fools Teatro Vanchiglia e Circo Madera, scritto e diretto da Luigi Orfeo, ha una storia lunga: nasce da due momenti del Gran Varietà che vengono richiesti a gran voce, viene poi sballottolato in una centrifuga tragicomic facebook