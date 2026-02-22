Koolhaas rivoluziona il Salone | nasce il design contract del futuro

Da ameve.eu 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Koolhaas ha presentato un nuovo approccio al design del Salone del Mobile, portando innovazione nel settore del contract. La sua proposta si concentra su spazi più funzionali e personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze di aziende e clienti. Koolhaas ha collaborato con OMA per creare ambienti che uniscono estetica e praticità, introducendo elementi innovativi come strutture modulari e materiali sostenibili. La sua visione cambia il modo di concepire gli spazi commerciali e residenziali. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti professionisti del settore.

Salone del Mobile punta sul contract: OMA e Koolhaas disegnano il futuro del design integrato. Il Salone del Mobile.Milano si prepara a rivoluzionare il settore del contract con un nuovo progetto ambizioso, che debutterà con un’anteprima nell’aprile 2026 e raggiungerà la piena maturità nel 2027. L’iniziativa mira a creare un punto di riferimento internazionale per il design contract, integrando sistemi, competenze, dati e servizi, e si avvale della direzione artistica dello studio OMA, fondato da Rem Koolhaas e David Gianotten. Questa evoluzione risponde alla crescente complessità di un mercato che richiede soluzioni sempre più personalizzate e integrate, superando la logica del singolo prodotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Design, il Salone del Mobile disegna il futuro del progettoIl Salone del Mobile di Milano torna a sorprendere con un’edizione che guarda al futuro.

Design, il Salone del Mobile definisce il futuro del progettoIl Salone del Mobile di Milano si prepara a mostrare le novità del 2026.