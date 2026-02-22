Koolhaas rivoluziona il Salone | nasce il design contract del futuro

Koolhaas ha presentato un nuovo approccio al design del Salone del Mobile, portando innovazione nel settore del contract. La sua proposta si concentra su spazi più funzionali e personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze di aziende e clienti. Koolhaas ha collaborato con OMA per creare ambienti che uniscono estetica e praticità, introducendo elementi innovativi come strutture modulari e materiali sostenibili. La sua visione cambia il modo di concepire gli spazi commerciali e residenziali. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti professionisti del settore.

Salone del Mobile punta sul contract: OMA e Koolhaas disegnano il futuro del design integrato. Il Salone del Mobile.Milano si prepara a rivoluzionare il settore del contract con un nuovo progetto ambizioso, che debutterà con un'anteprima nell'aprile 2026 e raggiungerà la piena maturità nel 2027. L'iniziativa mira a creare un punto di riferimento internazionale per il design contract, integrando sistemi, competenze, dati e servizi, e si avvale della direzione artistica dello studio OMA, fondato da Rem Koolhaas e David Gianotten. Questa evoluzione risponde alla crescente complessità di un mercato che richiede soluzioni sempre più personalizzate e integrate, superando la logica del singolo prodotto.