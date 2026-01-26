Allarme esodati | chi rischia di restare senza pensione quando e per quanto

A partire dal 1° gennaio 2027, l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita potrebbe provocare periodi di inattività contributiva per molti esodati. Si tratta di persone che hanno già lasciato il lavoro tramite strumenti di accompagnamento, e che rischiano di rimanere senza pensione o contribuzione a causa delle nuove norme. È importante comprendere chi potrebbe essere coinvolto e quali sono le implicazioni di questo cambiamento.

Roma, 26 gennaio 2026 – Dal 1° gennaio 2027 l’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita rischia di produrre un effetto collaterale pesante: periodi senza assegno, senza pensione e senza contribuzione per decine di migliaia di persone che hanno già lasciato il lavoro con strumenti di accompagnamento all’uscita. È l’allarme lanciato dall’ Osservatorio Previdenza Cgil nell’analisi curata da Ezio Cigna (26 gennaio 2026), che quantifica una platea “a rischio scopertura” oltre 55.000 lavoratrici e lavoratori nel periodo 2027-2030. Che cosa cambia dal 2027. Il punto è il cambio di scenario intervenuto con la Legge di Bilancio 2026 e con l’aggiornamento del Rapporto MEF sulle tendenze di medio-lungo periodo, basato sui nuovi dati Istat di speranza di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allarme esodati: chi rischia di restare senza pensione, quando e per quanto Approfondimenti su allarme esodati VIDEO| Con "Abitare sociale" il Comune affronta l'emergenza casa: 120mila euro e appartamenti per chi rischia di restare senza Lazio, attacco in emergenza totale: Sarri rischia di restare senza centravanti Dopo la recente sconfitta contro il Napoli, la Lazio si trova ad affrontare una situazione di emergenza in attacco. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su allarme esodati Pensioni, l’allarme esodati della Cgil: 55 mila lavoratori senza reddito dopo aver lasciato il lavoro. Le simulazioniÈ l’effetto combinato di una serie di modifiche introdotte con l’ultima legge di Bilancio e con l’aggiornamento delle proiezioni sulla speranza di vita contenute nel Rapporto del Mef: ricade su chi va ... corriere.it

