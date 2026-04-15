Nuovi nati e adozioni 2026 | arriva il bonus da 1.000 euro per le famiglie
Nel 2026, le famiglie che accoglieranno un nuovo nato o procederanno con un’adozione riceveranno un bonus una tantum di 1.000 euro. La misura mira a sostenere le spese iniziali legate alla nascita o all’ingresso di un nuovo famigliare. La proposta è stata annunciata come un aiuto economico per le famiglie coinvolte in questi eventi.
Le famiglie che accoglieranno un nuovo membro nel corso del 2026 potranno beneficiare di un sostegno economico una tantum pari a mille euro, una misura pensata per alleggerire le spese immediate legate alla nascita o all’adozione. Il contributo è rivolto ai nuclei familiari residenti in Italia con un indice Isee specifico per le prestazioni familiari non superiore a 40mila euro, richiedendo la presentazione della domanda entro 120 giorni dall’evento. L’intervento si inserisce in un momento di profonda trasformazione delle priorità domestiche, dove la gestione pratica dei primi giorni di vita di un figlio richiede risorse rapide e concrete....🔗 Leggi su Ameve.eu
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