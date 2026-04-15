Nuova Gamec pronta a luglio 2027 lavori da maggio | Tempi serrati dovremo ricucire quanto lasciato

A Bergamo, i lavori per la costruzione della nuova Gamec riprenderanno il 20 aprile, con l’impresa Edilco di Martinengo che subentrerà nel cantiere di via Pitentino. I lavori, previsti per un completamento nel luglio del 2027, erano stati interrotti dopo la risoluzione del contratto con l’impresa precedente. Le attività si concentreranno sulla ricostruzione di quanto lasciato incompleto, con tempi di esecuzione stretti.

Bergamo. Ripartono i lavori per la realizzazione della nuova Gamec. A quattro mesi dall’annuncio della risoluzione del contratto con la Manelli, sarà la Edilco di Martinengo – come impresa esecutrice del consorzio Cme – a subentrare nel cantiere di via Pitentino a partire da lunedì 20 aprile. Gli operai avranno a disposizione 450 giorni, 15 mesi, per completare l’opera. Il contratto sottoscritto con Palazzo Frizzoni ricalca le condizioni di quello originariamente firmato con Manelli e fissa la fine dei lavori a luglio 2027. Salvato, in extremis, il finanziamento Pnrr da 6 milioni di euro, asse portante per l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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