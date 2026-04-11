Il calcio per amputati, ormai riconosciuto ufficialmente dalla FIGC, sta vivendo un periodo di crescita e organizzazione crescente. La nazionale italiana si prepara per il prossimo Mondiale del 2026, con il capitano Messori che ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo di questa disciplina. Mentre il calcio tradizionale si concentra sui grandi eventi e le stagioni sportive in corso, questa categoria si sta consolidando come una realtà sportiva a livello internazionale.

Mentre il panorama sportivo si assesta dopo i grandi eventi invernali e definisce i programmi per la nuova stagione, per la Nazionale Italiana Calcio Amputati il cronometro ha iniziato a correre verso l’appuntamento più importante del quadriennio: il Mondiale 2026. La World Amputee Football Federation (Waff) ha ufficializzato che sarà il Messico, nazione dove questo sport vanta una tradizione radicata e un seguito di pubblico imponente, a ospitare la diciassettesima edizione della rassegna iridata, dal 13 al 22 novembre. Per gli Azzurri non si tratta solo di una trasferta oltreoceano, ma dell’inizio di una fase di piena maturità agonistica. Dal 1° gennaio scorso, il movimento è passato ufficialmente sotto la gestione della Figc, all’interno della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da tempo il gioco del pallone si è adattato a chi ha un solo arto inferiore Ora è diventato una disciplina che viene direttamente organizzata dalla Figc Il capitano azzurro Messori è stato decisivo nello sviluppo di questo sport. Mondiali per amputati, Italia pronta alla sfida dopo la rivoluzione

Hockey femminile, Italia-Germania 1-2: beffa nel finale, quarti contro gli USA Catenaccio (H3) Azzurre raggiunte e superate nel finale dalla Germania: la sconfitta non cancella la qualificazione ai quarti, ma cambia lo scenario e regala all’Italia un incrocio durissimo con gli Stati Uniti. Articolo rielaborato Una sconfitta che brucia, perché arriva a un passo dalla sirena e cambia radicalmente il cammino olimpico. Nell’ultima gara del Qualification Round del torneo femminile di hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano-Cortina 2026, Italia cede 1-2 alla Germania, subendo il gol decisivo quando il pareggio sembrava ormai in tasca. La partita resta in equilibrio per lunghi tratti, con grande intensità e poche vere occasioni nei primi due periodi. L’Italia tiene testa alle tedesche con ordine, sacrificio e una fase difensiva solida, rispondendo colpo su colpo e rimanendo sempre dentro il match. Nel periodo centrale arriva anche il botta e risposta che tiene tutto aperto, prima di un terzo tempo giocato sul filo. A spezzare l’equilibrio, però, è l’episodio che nessuno vorrebbe vivere: a poco più di un minuto dalla fine la Germania trova il gol del sorpasso, sfruttando una situazione caotica davanti alla porta azzurra. Una vera beffa, che ribalta la classifica del girone e permette alle tedesche di scavalcare l’Italia. Il ko, va sottolineato, non compromette la qualificazione ai quarti di finale, già conquistata dalle azzurre. Ma pesa eccome sul tabellone: l’Italia chiude terza nel Gruppo B e si ritrova ora davanti a un quarto di finale proibitivo contro gli Stati Uniti, una delle grandi potenze mondiali della disciplina. Resta comunque una fase a gironi positiva per il gruppo azzurro, capace di competere fino all’ultimo secondo anche contro avversarie di alto livello. Ora servirà resettare in fretta, perché ai quarti non ci sarà margine d’errore: contro gli USA servirà un’impresa, ma questo torneo ha già dimostrato che l’Italia può giocarsela con coraggio.Azzurre raggiunte e superate nel finale dalla Germania: la sconfitta non cancella la qualificazione ai quarti, ma cambia lo scenario e regala...

La casta del pallone si barrica: altro che rivoluzione, il rischio è che cambino solo i deretani sulle sedie | il commentoC’è qualcosa di peggio della sconfitta ai rigori della nazionale in casa della Bosnia e della terza mancata qualificazione al mondiale di fila: è lo...

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Figc, l'attacco di Gravina: il calcio italiano è paralizzato da interessi di Leghe e clubDodici pagine circostanziate, sintesi di otto anni di lavoro, per una diagnosi completa su un calcio italiano malato che da decenni non riesce a ... iltempo.it

Figc, è caccia al nuovo Presidente: Malagò, Abete e gli altriSi vota il 22 giugno, ancora parecchi giorni prima di conoscere il nuovo Presidente, ma naturalmente sono già partite le manovre per eleggere il nuovo numero uno della Figc. I nomi in ballo sono diver ... msn.com

Nazionale, Figc: la decisione ufficiale - facebook.com facebook

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