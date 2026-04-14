Un alpinista proveniente da Padova è stato coinvolto in un incidente sulla parete granitica della Torre Centrale del Paine, in Patagonia cilena. Durante l’ascesa, una tempesta improvvisa lo ha scaraventato nel vuoto mentre era sospeso su un portaledge. L’uomo è stato trovato vivo e in condizioni critiche dopo aver affrontato un volo nel vuoto, e ora si trova sotto le cure dei soccorritori.

Un alpinista padovano ha vissuto momenti di estremo pericolo sulla parete granitica della Torre Centrale del Paine, in Patagonia cilena, riuscendo a sopravvivere dopo essere stato scaraventato nel vuoto da una violenta tempesta mentre si trovava sospeso su un portaledge. Stefano Ragazzo, guida alpina che ha scelto la montagna dopo una carriera tecnica nel settore dei semiconduttori, ha affrontato una notte di agonia su uno spuntone roccioso per poi raggiungere la vetta di 2.800 metri. Il combattimento contro il gelo e il vuoto improvviso. La scalata sulla parte est della celebre guglia sudamericana si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza quando le condizioni meteorologiche sono mutate con una ferocia inaspettata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Patagonia, lotta per la vita nel vuoto: l’alpinista salvato dal gelo

“Se rimpiango il mio lavoro di disegnatore di chip? No, ho scelto la vita in montagna e l’arrampicata. In Patagonia mi sono ritrovato nel vuoto, ho pensato alla mia compagna Silvia…”: parla Stefano RagazzoLa Torre Centrale del Paine è la più alta delle tre iconiche guglie granitiche del massiccio delle Torres del Paine, in Patagonia cilena.

Salvato dal vuoto: il prof che ha fermato la caduta mortaleUn intervento istintivo ha evitato una tragedia mortale presso l’Itis Paleocapa di Bergamo.