Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che ascoltare musica durante l’attività fisica può migliorare la concentrazione e aumentare la motivazione. La scelta dei brani dipende anche dal tipo di sport praticato, poiché la musica può influenzare diversi aspetti dell’allenamento. Non si tratta solo di preferenze personali, ma di un fattore che può incidere sulla performance e sull’esperienza complessiva durante l’esercizio fisico.

A llenarsi con la musica? Molti studi scientifici hanno evidenziato che note e parole aiutano a mantenere alta la concentrazione ma anche la motivazione. Agiscono come una sorta di attivante per dare il meglio di sé durante l’allenamento. Ma perché succede e, soprattutto, come si sceglie in base al tipo di allenamento? Ne parliamo con la dottoressa Monica Mattia Russo, Psicologa e Psicoterapeuta Analitico-transazionale. Ecco quale sport può ringiovanire il cervello (fino a 7 anni) X Leggi anche › Fare sport al freddo aumenta il rischio di infortuni? Ecco cosa dicono gli esperti Musica per allenarsi, come agisce su mente e corpo. Dettaglio non indifferente durante un allenamento, la musica è un sottofondo fondamentale per molti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è solo questione di gusti ma anche di quanto la musica stimola l'allenamento. E del tipo di sport praticato

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