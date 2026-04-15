NoiPA sospende accesso all’Area personale dal 18 al 20 aprile per manutenzione straordinaria del sistema

Dal 18 al 20 aprile, l'accesso all'Area personale di NoiPA sarà sospeso a causa di interventi straordinari di manutenzione sul sistema. La comunicazione ufficiale del portale informa gli utenti che durante questi giorni non sarà possibile effettuare accessi o operazioni sulla piattaforma. La sospensione riguarda il servizio online legato alla gestione delle utenze e delle funzioni correlate. Nessuna altra indicazione sui lavori è stata fornita.