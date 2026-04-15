NoiPA sospende accesso all’Area personale dal 18 al 20 aprile per manutenzione straordinaria del sistema
Dal 18 al 20 aprile, l'accesso all'Area personale di NoiPA sarà sospeso a causa di interventi straordinari di manutenzione sul sistema. La comunicazione ufficiale del portale informa gli utenti che durante questi giorni non sarà possibile effettuare accessi o operazioni sulla piattaforma. La sospensione riguarda il servizio online legato alla gestione delle utenze e delle funzioni correlate. Nessuna altra indicazione sui lavori è stata fornita.
Il portale NoiPA comunica la sospensione temporanea dell'accesso all'Area personale per consentire interventi straordinari di manutenzione al sistema. L'interruzione del servizio avrà inizio nella giornata di sabato 18 aprile e si protrarrà fino alla mattina di lunedì 20 aprile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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