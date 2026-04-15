Nocera Inferiore | blitz contro l’umido sporcato da plastica e vestiti

A Nocera Inferiore, le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo approfondito nel centro cittadino, concentrandosi sulle aree dove si depositano i rifiuti umidi. Durante l'operazione, sono stati individuati sacchi di spazzatura contaminati da plastica e vestiti abbandonati, segnalando un problema di smaltimento illegale. L’intervento fa parte di una serie di verifiche mirate a tutelare la corretta gestione dei rifiuti in zona.

A Nocera Inferiore, le strade del centro sono diventate il teatro di un operativo di controllo capillare volto a contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti organici. Gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali, operando in stretta sinergia con il Nucleo Ecologia della Polizia Municipale, stanno monitorando costantemente il territorio dopo una serie di segnalazioni riguardanti sacchetti di umido abbandonati impropriamente. Le verifiche hanno già portato alla stesura delle prime denunce e all’emissione di sanzioni nei confronti di chi non rispetta i protocolli di raccolta differenziata. Contenuti anomali e violazioni nel cuore della città....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nocera Inferiore: blitz contro l’umido sporcato da plastica e vestiti Leggi anche: Vestiti asciutti e profumati anche in inverno: i metodi per eliminare la puzza di umido Nocera Inferiore, bimbo autistico retrocesso da prima media a quinta elementare: Consiglio di Stato sospende Tar ma resta in aula con i piccoliUn bambino autistico di 11 anni retrocesso a gennaio dalla prima media alla quinta elementare a Nocera Inferiore.