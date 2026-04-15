Il vincitore del Premio Nobel per l’economia ha espresso preoccupazioni riguardo alla posizione dell’Europa nel contesto internazionale. Durante un evento a Roma, ha sottolineato che l’Unione Europea potrebbe trovarsi in difficoltà se la leader di uno dei suoi paesi affrontasse da sola la sfida con un importante ex presidente degli Stati Uniti. La sua analisi si concentra sulle possibili conseguenze di azioni unilaterali nel quadro delle relazioni tra le grandi potenze mondiali.

A Roma, il Premio Nobel per l’economia ha lanciato un monito netto sulla gestione delle relazioni internazionali dell’Unione Europea. Aghion, durante un ciclo di conferenze nella capitale, ha sottolineato la necessità di una coesione continentale totale, invitando Meloni a rinunciare a tentativi di autonomia diplomatica nei confronti di Trump. La strategia per la stabilità europea. Il fulcro del discorso di Aghion riguarda la tenuta economica del blocco europeo. Secondo il premiato Nobel, l’Europa può contare su una forza reale solo se agisce come un corpo unico. Per evitare che le divergenze interne indeboliscano il continente, viene proposta una gestione più elastica del Patto di stabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nobel Aghion: l’Europa è a rischio se Meloni sfida Trump da sola

Notizie correlate

Il Nobel Philippe Aghion a NetZero Milan 2026Philippe Aghion, Premio Nobel per l’Economia 2025, sarà tra i protagonisti di NetZero Milan 2026, l’Expo Summit di Fiera Milano dedicato alla...

Leggi anche: Trump sfida l'Europa, Alfieri (Pd): "L'Italia non sia tra i sudditi, Meloni decida da che parte stare"

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il Nobel per l'Economia Aghion al Foglio: Lo choc energetico di Hormuz non è una catastrofe; Aghion: aiutare le pmi nella transizione verso l’intelligenza artificiale; 25° Forum Confcommercio (14.04.2026); Protagonisti del mercato e nuovi scenari: a Roma il Forum Confcommercio - Aise.it.

Aghion: Europa forte solo se unita. Meloni smetta di cercare una posizione autonoma verso TrumpIl Nobel per l’Economia, a Roma per un giro di conferenze, suggerisce anche l’applicazione flessibile del Patto di stabilità e l’attuazione di una strategia ... repubblica.it

L'Ue ha bisogno di un vero mercato unico per rimanere competitiva, dice il premio Nobel Aghion a EuronewsIl Nobel Philippe Aghion invita l’Ue a sostenere l’innovazione, ridurre la burocrazia e rafforzare il mercato interno, puntando su investimenti ad alto rischio e sul ruolo del venture capital Il ... it.euronews.com

La scorsa settimana Pasquale Tridico ha organizzato il Tax Symposium, forum economico ospitato al Parlamento europeo con la presenza, tra gli altri, dei premi Nobel per l'Economia Joseph Stiglitz e Philippe Aghion. Favorire una crescita economica sosteni - facebook.com facebook