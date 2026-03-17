Grande Fratello Vip Nicolò Brigante è un bello che non balla? Il gieffino replica alle critiche

Nicolò Brigante si prepara a entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dove stasera varcherà la porta rossa. Dopo aver ricevuto alcune critiche sul suo modo di ballare, il gieffino ha deciso di rispondere pubblicamente. La sua partecipazione al reality è ufficiale e lui è pronto a vivere questa esperienza davanti alle telecamere.

Nicolò Brigante è pronta ad affrontare una nuova avventura televisiva, stasera infatti varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip. In passato si è fatto conoscere dai telespettatori partecipando a Uomini e Donne nei panni di tronista, dove ha conquistato non poca visibilità. Con il suo carattere e il suo modo di fare era riuscito a farsi apprezzare, a distanza di anni infatti continua ad essere molto seguito sui social. L'ex volto del dating show di Maria De Filippi farà parte del cast del Grande Fratello Vip e prima di iniziare il suo percorso ha risposto ad alcune commenti social. Tanti i commenti pieni di affetto e complimenti per l'ex tronista di Uomini e Donne, in molti infatti sono felici di rivederlo in televisione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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