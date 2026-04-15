Lunedì 4 maggio, presso il Bravo Caffè di Bologna, si terrà un concerto di Nicola Ferrari, che presenterà dal vivo il suo nuovo EP intitolato ‘Your Time Is Now’. L’evento vedrà il musicista esibirsi davanti al pubblico per condividere le canzoni contenute nel suo ultimo lavoro discografico. L’appuntamento è previsto per le ore serali e l’ingresso è libero.

Lunedì 4 maggio, le luci del Bravo Caffè di Bologna si accenderanno per accogliere Nicola Ferrari, che presenterà dal vivo il suo nuovo EP intitolato ‘Your Time Is Now’. Lo showcase, che inizierà alle ore 21.45 sotto la conduzione di Francesca Mercury, rappresenta un momento cruciale nel percorso dell’artista, che sul palco sarà accompagnato dalla chitarra di Nik Messori. Il progetto discografico in arrivo è strutturato per una fruizione graduale: l’EP conterrà sei tracce totali, di cui cinque saranno brani inediti e una sarà una bonus track. Questo lavoro fungerà da ponte verso il prossimo album completo, la cui uscita è programmata per ottobre 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicola Ferrari al Bravo Caffè: il nuovo EP che segna un’era

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