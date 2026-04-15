Una proposta di legge di iniziativa popolare dedicata alle persone con disturbi del neurosviluppo e autismo è stata presentata presso il salone Federico della CGIL a Napoli. L'iniziativa mira a trasformare i bisogni di queste persone in diritti concreti, coinvolgendo cittadini e associazioni nel processo legislativo. La proposta si inserisce nel dibattito pubblico sulle risposte ai bisogni di questa categoria, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le tutele.

Presso il salone Federico della CGIL di Napoli è stata presentata ufficialmente la proposta di legge di iniziativa popolare dedicata alle necessità delle persone affette da disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico. L’incontro, organizzato dalla Funzione Pubblica CGIL Campania, ha riunito dirigenti dell’assessorato regionale alle Politiche Sociali, professionisti sanitari, genitori e rappresentanti delle associazioni del settore per discutere un testo che mira a trasformare la gestione dei bisogni in diritti certi e strutturati. Alla tavola dei relatori sono intervenuti Alfredo Garzi Cosentino e Marco D’Acunto, quest’ultimo impegnato anche come segretario regionale alla sanità e ai SSAEP, insieme a figure chiave della FP CGIL Campania.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neurosviluppo: la nuova legge per trasformare i bisogni in diritti

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