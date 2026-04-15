Una notizia drammatica riguarda un neonato deceduto a Borgomanero, in provincia di Novara, a causa di maltrattamenti subiti in famiglia. I genitori sono stati fermati e sono sotto indagine per accuse legate a violenze e abusi. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie, che stanno raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto. La comunità locale è scossa da quanto accaduto.

La vicenda che arriva da Borgomanero, in provincia di Novara, delinea un quadro di profonda sofferenza e di violenze sistematiche consumate tra le mura domestiche ai danni di un soggetto estremamente fragile. Al centro della cronaca c’è la figura di un neonato di soli sette mesi, la cui esistenza è stata segnata sin dalle prime settimane di vita da traumi fisici incompatibili con una crescita serena o con la normale dinamica di incidenti domestici. La tragedia si è compiuta nel novembre del 2024, quando il piccolo è deceduto a causa di una gravissima insufficienza respiratoria acuta. Gli accertamenti medici condotti successivamente hanno...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Neonato morto per maltrattamenti, la notizia sui genitori è appena arrivata. Cosa succede

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