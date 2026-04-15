La trentesima edizione di miart si svolgerà dal 17 al 19 aprile 2026 nella South Wing di Allianz MiCo, un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione, diretta da Nicola Ricciardi, si sposterà in questa nuova location, situata vicino a CityLife. La fiera continuerà a mantenere la sua identità, introducendo nuove sezioni e un focus speciale sul dialogo con il panorama musicale jazz.

Arrivato alla sua trentesima edizione, miart cambia passo senza cambiare natura. Dal 17 al 19 aprile 2026 la fiera diretta da Nicola Ricciardi si sposta nella South Wing di Allianz MiCo, affacciata su CityLife. Il titolo di questa edizione è New Directions, preso in prestito da John Coltrane, uno dei più innovativi sassofonisti e compositori jazz americani: al miart infatti questo genere musicale diventa un modello: lavora su uno standard, proponendo variazioni sul tema e aprendo nuove possibilità. I numeri restano quelli di una fiera internazionale: centosessanta gallerie da ventiquattro Paesi. La struttura, invece, viene ripensata come un percorso su tre livelli.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Nella South Wing miart ridisegna il proprio formato tra jazz, nuove sezioni e dialogo con la città

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