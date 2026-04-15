Nel nome di Noemi per tornare a volare

La seconda edizione della rassegna teatrale Spem a Pioltello sarà inaugurata con una rappresentazione che porta il nome di Noemi. La scena si aprirà su una storia che si preannuncia emotivamente intensa, incentrata su eventi dolorosi. L’evento si svolgerà nel teatro locale, con la partecipazione di diverse compagnie teatrali e un pubblico attento. La manifestazione si articolerà in più serate, con spettacoli dedicati a tematiche sociali e personali.

Sarà una storia dolorosa ad aprire la seconda edizione della rassegna teatrale Spem a Pioltello. Sabato, sul palco del Teatro Schuster di via Moro, andrà in scena " Noemi, oltre la speranza ", spettacolo che sceglie di affrontare la violenza di genere, raccontata attraverso la vicenda di Noemi Durini. La rassegna è promossa dall’associazione filodrammatica Teatro Mailò Aps insieme a E-Motivo Teatro, con il patrocinio di Ram – Rete Antimafia Martesana e Uilt – Unione Italiana Libero Teatro. Al centro del primo appuntamento c’è la vita di Noemi, 16 anni, scomparsa nel settembre 2017 a Specchia, in Puglia, e ritrovata senza vita pochi giorni dopo, vittima di un femminicidio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel nome di Noemi, per tornare a volare Anna nel Tiktok di Noemi #annapep3 #annapepe Nel nome di Noemi: una firma per dire basta ai premi per chi compie femminicidioDal Salento a tutta Italia, scatta la sottoscrizione per la proposta di legge di iniziativa popolare: l’obiettivo è portare in Parlamento il grido di... Leggi anche: Famiglia nel bosco: "Nostro futuro non è in Italia, in Australia non possiamo tornare, il cavallo è vecchio e non può volare"