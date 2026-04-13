In Italia, il 43% degli occupati si definisce né felice né infelice nel proprio lavoro, un dato che riflette il sentiment generale tra i lavoratori. Recentemente è stato sviluppato il primo indice italiano dedicato al benessere e alla felicità sul posto di lavoro, con l’obiettivo di monitorare le condizioni delle persone impegnate quotidianamente nelle attività professionali. Questa novità mira a valutare più approfonditamente il clima lavorativo nel paese.

C’È UN DATO che più di tutti racconta il clima del lavoro in Italia: il 43% degli occupati non si considera né felice né infelice. Non è disaffezione conclamata, ma una sospensione diffusa che attraversa aziende e settori. È da questa “zona grigia” che nasce il Bef Index, il primo indicatore italiano che misura il benessere e la felicità sul lavoro su una scala da zero a cento. L’indice, sviluppato dall’ Associazione Ricerca felicità con il supporto di Ipsos Doxa, si attesta a 50,6 punti, restituendo l’immagine di un Paese in equilibrio precario. Non emerge una polarizzazione tra soddisfatti e insoddisfatti, ma una larga area intermedia in cui si continua a lavorare e produrre senza una percezione chiara del proprio benessere.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Benessere e felicità sul lavoro. Nasce il primo indice italiano

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