Nasce Campus Graduate il Salone dei Master e delle Lauree Magistrali

È stato inaugurato il Campus Graduate, un evento dedicato ai master e alle lauree magistrali. La manifestazione si propone di offrire informazioni sui diversi percorsi di studi avanzati disponibili per gli studenti interessati a specializzarsi e migliorare le proprie prospettive professionali. L’evento si svolge in un momento in cui la formazione superiore viene considerata un elemento chiave per l’accesso a ruoli qualificati e a opportunità di carriera più strutturate.

Studiare conviene e rappresenta sempre più un fattore decisivo per l’accesso a posizioni qualificate e percorsi di carriera strutturati. Secondo l’ultimo Rapporto AlmaLaurea, il tasso di occupazione dei laureati magistrali raggiunge il 78,6% a un anno dal titolo e sale all’89,7% a cinque anni.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Scienze infermieristiche, via libera a tre nuove lauree magistrali specialistiche(Adnkronos) – Registrati i decreti ministeriali che istituiscono tre nuove lauree magistrali in Scienze infermieristiche su competenze specialistiche... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Nasce Campus Graduate, il Salone dei Master e delle Lauree Magistrali; Master e Magistrali: a Milano nasce la prima kermesse nazionale per l'orientamento post-laurea (spoiler: con la specializzazione il tasso di occupazione sale all'89,7%); Nasce a Milano il Salone dedicato alll'orientamento post-laurea. Nasce Campus Graduate, il Salone dei Master e delle Lauree MagistraliStudiare conviene e rappresenta sempre più un fattore decisivo per l’accesso a posizioni qualificate e percorsi di carriera strutturati. Secondo l’ultimo Rapporto AlmaLaurea, il tasso di occupazione d ... quicomo.it Nuove occasioni per scoprire l’Università degli Studi di Perugia dopo il Salone dello Studente a Bastia, il 6 maggio saremo al Campus Graduate di Milano. Ecco i prossimi appuntamenti di orientamento UniPg: 8 maggio – Open Day - Perugia 9 luglio – D - facebook.com facebook