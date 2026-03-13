Polizia provinciale al Torricelli Ballardini per raccontare la ’mobilità sicura’

La polizia provinciale ha partecipato questa settimana all’evento presso il liceo Torricelli Ballardini di Faenza, dove si è concluso il progetto ‘Mobilità Sicura – Strade future: giovani e mobilità responsabile’. L’iniziativa ha coinvolto studenti e docenti, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili sulla strada attraverso incontri e attività informative. La collaborazione tra istituzioni e scuola è stata finalizzata a sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale.

Si è concluso martedì nella sede del liceo Torricelli Ballardini di Faenza il progetto ’Mobilità Sicura – Strade future: giovani e mobilità responsabile’. All’iniziativa faentina erano presenti la presidente della Provincia, Valentina Palli, della Comandante del corpo di Polizia Provinciale, Lorenza Mazzotti, dei rappresentanti della Prefettura, la dirigente scolastica e UPI Emilia-Romagna, davanti agli studenti delle classi quinte. Una platea attenta e interessata a capire cosa significa guidare in sicurezza e responsabilmente, nell’anno in cui sono diventati maggiorenni. Già nei saluti, pur riconoscendo la voglia di divertimento e il senso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia provinciale al Torricelli Ballardini per raccontare la ’mobilità sicura’ Articoli correlati Un nuovo spazio di studio e comunità: inaugurata la biblioteca del "Torricelli–Ballardini"L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione degli spazi scolastici finanziato dal PNRR, che ha recentemente portato... “Punti di luce. Essere una donna nella Shoah”, la mostra del Liceo Torricelli – BallardiniSotto le volte del Chiostro Maggiore della Biblioteca Comunale Manfrediana, è stata inaugurata la mostra “Punti di luce. Tutti gli aggiornamenti su Torricelli Ballardini Argomenti discussi: Polizia provinciale al Torricelli Ballardini per raccontare la ’mobilità sicura’. Faenza, polemica al Torricelli-Ballardini: Propaganda politica in classe durante le lezioniPolemica al liceo Torricelli-Ballardini di Faenza, dove – secondo quanto riferito da alcuni genitori e studenti – sarebbe stata fatta circolare una mozione di carattere politico all’interno delle aule ... ravennawebtv.it Periodo unico con una valutazione. Al ‘Torricelli’ via alla sperimentazioneLa scuola è ripresa non senza dibattiti. Tra orari, programmi e nuove sfide educative tutti parlano dell’organizzazione del tempo scolastico. Novità per il liceo ‘Torricelli-Ballardini’ di Faenza, che ... ilrestodelcarlino.it