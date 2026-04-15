A Mussomeli si svolgerà il primo Slalom Città di Mussomeli – Trofeo Peppino Farina, in programma tra il 25 e il 26 aprile. La manifestazione vedrà la partecipazione di 80 piloti e si svolgerà nel Vallone nisseno, con l’obiettivo di rendere omaggio a Peppino Farina. L’evento occuperà le strade della città durante il fine settimana festivo, coinvolgendo appassionati e appassionate di motori.

Il Vallone nisseno si prepara ad accogliere l’impatto dei motori il prossimo fine settimana festivo, tra il 25 e il 26 aprile, con la prima edizione dello Slalom Città di Mussomeli – Trofeo Peppino Farina. L’evento, che funge da seconda tappa del Campionato siciliano 2026 gestito da AciSport, ha già registrato un interesse massiccio con circa ottanta specialisti dell’automobilismo isolano che hanno confermato la loro presenza, alimentando le aspettative per un pieno occupazione delle strutture ricettive locali e delle abitazioni private a Mussomeli e Acquaviva Platani. Un tributo alla memoria e una sfida tecnica nel cuore del Nisseno..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mussomeli ruggisce: 80 piloti per lo Slalom che onora Peppino Farina

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