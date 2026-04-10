Fiumicino onora il manager che rivoluzionò lo scalo | una via a Cempella

A Roma Fiumicino, un tratto di strada all’interno dell’aeroporto sarà intitolato a Domenico Cempella, riconoscimento deciso dall’Ente nazionale per l’aviazione civile nel corso di una riunione tenutasi il 26 marzo. La scelta rende omaggio al manager che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dello scalo. La nuova via sarà denominata “via Cempella” e si trova all’interno dell’aeroporto stesso.

Un tratto stradale all’interno dello scalo di Roma Fiumicino porterà il nome di Domenico Cempella, in un riconoscimento ufficiale deciso dall’Ente nazionale per l’aviazione civile durante la riunione del 26 marzo. La celebrazione avviene a pochi giorni dal quinto anniversario della scomparsa dell’ex amministratore delegato di Alitalia, figura che ha segnato profondamente la gestione dello scalo romano. Dalle operazioni a terra alla guida di Aeroporti di Roma. Il percorso professionale di Cempella è iniziato molto prima di raggiungere i vertici aziendali, quando lavorava già presso l’aeroporto di Ciampino pur non avendo ancora raggiunto la maggiore età. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiumicino onora il manager che rivoluzionò lo scalo: una via a Cempella Da impiegato dell’aeroporto a manager Alitalia: a Fiumicino una strada dedicata a Domenico CempellaA pochi giorni dal quinto anniversario dalla sua morte, l’ex dirigente di Alitalia Domenico Cempella avrà una strada a suo nome. “Scalo d’Autore”, a Fiumicino una nuova rassegna dedicata ai cantautori italianiFiumicino, 31 gennaio 2026 – La canzone d’autore conquista un nuovo spazio sul litorale romano. Si parla di: IL SOLE 24 ORE * ITALIA: DA IMPIEGATO DELL’AEROPORTO A MANAGER ALITALIA: A FIUMICINO UNA STRADA DEDICATA A DOMENICO CEMPELLA. Da impiegato dell’aeroporto a manager Alitalia: a Fiumicino una strada dedicata a Domenico CempellaPierluigi Di Palma, presidente Enac: «Le alleanze internazionali da lui promosse hanno anticipato di anni l’attuale assetto dei grandi hub europei» ... ilsole24ore.com A Domenico Cempella una strada dell’aeroporto di FiumicinoIl Consiglio di Amministrazione dell’Enac, nella seduta di ieri, 26 marzo, ha deliberato l’intitolazione di un tratto viario dell’aeroporto di Roma Fiumicino a Domenico Cempella, in occasione della ri ... ansa.it