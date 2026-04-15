Musica giochi e inclusione | tutto pronto per la ‘Festa di primavera’ a sostegno della fondazione Imoletta

Sabato 18, a partire dalle 15, si terrà presso Villa Imoletta a Quartesana la “Festa di primavera”, un evento dedicato a musica, giochi e inclusione. La manifestazione si svolge nel parco di Villa Imoletta, coinvolgendo cittadini in un pomeriggio di eventi aperti a tutti. La giornata è organizzata con l’obiettivo di sostenere la fondazione Imoletta. La location si presenta come un ambiente suggestivo, pronto ad accogliere il pubblico.

Un caleidoscopio di suoni e colori, a valorizzare una location suggestiva come Villa Imoletta e il suo parco a Quartesana, pronta ad accogliere i cittadini per un pomeriggio di festa e musica, che si svolgerà sabato 18 dalle 15.30 fino a sera. L'iniziativa, intitolata ‘Festa di primavera’, sarà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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