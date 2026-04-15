All'assemblea di Monte dei Paschi di Siena si è verificato un cambio di leadership inaspettato, con un risultato che ha modificato gli assetti dell'istituto. La vittoria di Lovaglio è arrivata dopo un voto che ha visto un ruolo decisivo di alcuni investitori istituzionali, tra cui Delfin e Banco Bpm, contribuendo a determinare l'esito finale. L'evento ha suscitato grande attenzione tra gli addetti ai lavori, intervenendo sui futuri indirizzi dell'ente.

Siena, 15 apr. - (Adnkronos) - Colpo di scena all'assemblea di Monte dei Paschi di Siena, dove nel giro di poche ore si è consumato un ribaltone inatteso che ha ridefinito gli equilibri ai vertici dell'istituto. A segnare simbolicamente il momento decisivo è stato il coro “ Lovaglio, Lovaglio ”, esploso al termine di una giornata iniziata con previsioni ben diverse. Fino alla mattinata, gli scenari indicavano un possibile successo della lista del consiglio di amministrazione, accreditata di superare il 30%. Ma già intorno all'ora di pranzo qualcosa cambia: nei corridoi prende corpo l'ipotesi di un sostegno determinante da parte di Delfin a Luigi Lovaglio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mps, vince Lovaglio: Delfin e Banco Bpm determinanti per il ribaltone di Siena

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