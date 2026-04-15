Mps vince l’ex ad Lovaglio I Del Vecchio vincono lo scontro con Caltagirone – Il video

Nell'assemblea di una banca italiana, la lista presentata da Plt Holding ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi avrà diritto alla maggioranza dei posti nel consiglio di amministrazione. La votazione si è svolta in un contesto di tensione tra le diverse fazioni coinvolte, con l'ex amministratore delegato che ha visto una vittoria rispetto a rivali come Caltagirone e altri. La decisione finale riguarda la composizione del nuovo consiglio di amministrazione della banca.

La lista di Plt Holding è stata quella più votata nell’assemblea di Mps chiamata a rinnovare il cda della banca e avrà dunque diritto alla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della banca. Decisivo era stato l’appoggio di Delfin, dopo che il Cda si era riunito ieri in Lussemburgo, decidendo di sostenere la lista di Plt Holding, che appoggiava l’ex amministratore delegato Luigi Lovaglio alla guida di Mps. A rivelarlo era stata Repubblica citando più fonti finanziarie, mentre la società interpellata aveva opposto un . La mossa è stata decisiva, perché il delegato di Delfin, Matteo Erede, ha portato in assemblea il 17,5% delle azioni della banca senese, un pacchetto sufficiente a ribaltare gli equilibri tra la lista del cda uscente e quella dell’imprenditore Pierluigi Tortora.🔗 Leggi su Open.online

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Quando non c'era il politicamente corretto. (Da un vecchio libro del 1965 su Ferdinando Cortéz, dal titolo "La conquista del Messico"). facebook