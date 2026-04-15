Mps | alla lista di Lovaglio la maggioranza col 49,95% dei voti al cda il 38,79%

Nell'assemblea di Mps, la lista di Lovaglio ha ottenuto il 49,95% dei voti, mentre quella di Plt Holding si è aggiudicata la maggioranza dei seggi nel consiglio di amministrazione con il 38,79% dei voti. La consultazione ha riguardato il rinnovo del cda della banca e ha visto la partecipazione di diverse liste in competizione. La lista di Plt Holding si è piazzata al primo posto in termini di preferenze, garantendosi così il diritto a una quota decisiva dei componenti del consiglio.

La lista di Plt Holding è stata quella più votata nell'assemblea di Mps chiamata a rinnovare il cda della banca e avrà dunque diritto alla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della banca. La lista, che ricandida l'ex a.d di Mps, Luigi Lovaglio, ha ottenuto il 49,95% dei voti espressi in assemblea, quella del Cda il 38,79% e quella di Assogestioni il 6,94%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mps: alla lista di Lovaglio la maggioranza col 49,95% dei voti, al cda il 38,79% Notizie correlate Mps, Lovaglio sfida la lista del cda: "Vogliamo realizzare il piano"L’annuncio è arrivato quasi sul filo di lana, nell’ultimo giorno disponibile: all’assemblea dei soci del 15 aprile l’ad di Banca Mps Luigi Lovaglio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mps, la lista del cda punta al 30%. Resta l’incognita di Delfin; Mps, l’assemblea in diretta: Delfin ago della bilancia tra le liste Palermo-Lovaglio. Attesa per le votazioni; Mps, Caltagirone sale ancora è al 13,5%. Primi voti dei Fondi favore della lista del cda; Mps, arrivano i chiarimenti del cda in vista dell’assemblea. Mps: alla lista di Lovaglio la maggioranza col 49,95% dei voti, al cda il 38,79%La lista di Plt Holding è stata quella più votata nell'assemblea di Mps chiamata a rinnovare il cda della banca e avrà dunque diritto alla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione d ... ansa.it Mps, vince la lista di Lovaglio. La composizione del nuovo CdaLa lista del socio Tortora (Plt Holding), che ricandida Luigi Lovaglio alla carica di Ad, ha prevalso all'assemblea di Mps ottenendo il 49,95%. La lista del Cda si è fermata al 38,79% e quella di Asso ... quotidiano.net Gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/mps-via-l-assemblea-soci-il-rinnovo-governance-AIllsPVC #Mps #banche #cda #IlSole24Ore facebook ++Breve pausa per l'assemblea di Mps, dopo aver ascoltato gli interventi di sei soci sul punto più atteso all'ordine del giorno: il rinnovo del cda. Tutta l'attenzione è rivolta alla definizione degli schieramenti che sosterranno le due liste: quella del cda e quella pr x.com