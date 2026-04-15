Morto sul colpo Tragedia spaventosa in Italia lo scontro è tremendo | bilancio grave

Nella mattina di mercoledì 15 aprile si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e un trattore lungo la strada provinciale 125. Secondo le prime informazioni, un uomo di 46 anni è morto sul colpo a causa dell'impatto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c'era già più nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo.

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba di questo mercoledì 15 aprile: un uomo di 46 anni ha perso la vita in seguito a un violento impatto tra un’auto e un trattore agricolo lungo la strada provinciale 125. Secondo quanto ricostruito finora, lo scontro è avvenuto nelle prime ore del mattino. Le cause dell’accaduto risultano in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Incidente stradale a Lizzano: la dinamica dello scontro sulla SP 125. L’episodio è avvenuto sulla strada provinciale 125, nel tratto che attraversa il comune ionico di Lizzano (Taranto). La vittima, residente in paese, era alla guida del mezzo agricolo quando si è verificata la collisione con un’automobile.🔗 Leggi su Tvzap.it

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Terribile incidente in Italia, schianto tremendo: “Un groviglio di lamiere”. Bilancio graveIl rombo monotono del motore e il nastro d’asfalto che scorre infinito sotto le ruote sono i compagni silenziosi di chi vive la strada ogni giorno,...

“Schiacciato in un istante”. Luigi è morto così, tragedia spaventosa in ItaliaTragedia nelle Langhe cuneesi, a Bosia, dove oggi pomeriggio è morto Luigi Moraglio, 76 anni.

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Tragedia a Malaga, ex matador incornato dal toro: morto sul colpo, stava preparando una corridaRicardo Ortiz è morto ieri sera sera a Malaga dopo essere stato colpito da un toro durante i preparativi della 'Corrida Picassiana' del Sabato Santo ... fanpage.it

Sbalzato dal trattore finisce contro fresa in movimento, morto un agricoltoreGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

A Barletta l’ultimo saluto a “Paky”, il 16enne morto dopo un incidente in scooter: chiesa gremita ai funerali #barletta #attualità #funerali - facebook.com facebook

Tragico schianto alle porte di Uta: morto un ragazzo x.com