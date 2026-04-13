Cucina Liguria e dintorni | torna l' esperienza l' enogastronomica in collaborazione con La Mezza di Genova

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile al Porto Antico di Genova si terrà l’evento “Cucina Liguria e dintorni”. La manifestazione si svolge in collaborazione con La Mezza Maratona di Genova, uno dei principali eventi sportivi della città. L’iniziativa propone un approfondimento sulle tradizioni culinarie liguri ed è rivolta a un pubblico di appassionati di gastronomia e sport. La partecipazione è aperta a vari espositori e chef locali.

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile torna al Porto Antico di Genova “Cucina Liguria e dintorni”, ancora una volta in stretta sinergia con La Mezza Maratona di Genova, uno degli appuntamenti sportivi più attesi della città. Un doppio evento che unisce eccellenze enogastronomiche, artigianato e.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Meteo Genova e Liguria: quando torna il sole? Previsioni e scenari fino a domenica Vino, cibo e cultura: torna la rassegna enogastronomica "Amalgama"Torna Amalgama, la rassegna enogastronomica ideata dalla cantina Amalberga, che quest’anno evolve e si rinnova mettendo al centro non solo i...