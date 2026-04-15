Momenti di tensione in via Trento | uomo molesto lancia bottiglie in strada e rovescia un bidone

Martedì sera, in via Trento nel quartiere San Leonardo, si è verificato un episodio di disordine che ha coinvolto un uomo che ha lanciato bottiglie in strada e rovesciato un bidone dei rifiuti. La scena ha creato momenti di tensione tra i passanti presenti. Non ci sono stati segnalati feriti o altri danni durante l'evento. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per calmare la situazione.

Ancora un episodio di disordine e insicurezza nel quartiere San Leonardo. Nella serata di martedì 14 aprile, in via Trento, un uomo molesto ha iniziato a lanciare bottiglie in strada, arrivando anche a rovesciare un bidone dei rifiuti. L’episodio si inserisce infatti in un contesto più ampio che.🔗 Leggi su Parmatoday.it Momenti di tensione tra ultrà dopo il match Torino-Verona: lanci di bottiglie contro i pullman, intervengono le forze dell'ordineMomenti di forte tensione sono stati registrati dopo il fischio finale della gara di serie A, disputata tra Torino ed Hellas Verona, fuori dallo... Londra, baristi intervengono per un uomo molesto: finisce in scena assurdaA Londra, due giovani addetti al bancone hanno attirato l’attenzione per la gestione di un potenziale pericolo in un locale, risolto con una risata...