Un mese tra arte e passioni con gli eventi di febbraio di Enjoy Firenze

Febbraio si apre con un mese ricco di eventi per chi vuole scoprire la città sotto una luce diversa. Sei appuntamenti che portano arte, storia e passione nelle strade di Firenze. Tante occasioni per visitare musei, mostre e luoghi storici, anche per chi si trova in città da poco o per chi vuole riscoprire i segreti più nascosti. È il momento di prendere l’ora e immergersi in un calendario che promette di sorprendere e appassionare.

Sei nuove occasioni per scoprire (o riscoprire) Firenze attraverso l’arte, la storia e i suoi racconti più affascinanti. A febbraio 2026 tornano gli appuntamenti di Enjoy Firenze, il calendario di visite guidate di Cooperativa Archeologia, condotte da guide ed esperti del patrimonio culturale, pensate per accompagnare cittadini e visitatori nei luoghi simbolo e meno conosciuti della città. Si comincia domenica 1 febbraio (ore 9.30) con la visita al Museo Nazionale del Bargello, scrigno di capolavori del Rinascimento e primo museo fiorentino dell’Italia unita. Tra sculture di Donatello, Michelangelo, Verrocchio, Cellini e Luca della Robbia, il percorso si snoda anche tra le collezioni di arti decorative e gli ambienti medievali dell’antico palazzo del potere fiorentino.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

