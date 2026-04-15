In occasione del quinto anniversario dalla scomparsa, la Fondazione Insula Felix ETS ha annunciato una serie di eventi dedicati a Milva, la cantante e attrice nata nel 1939. La commemorazione prevede la presentazione di materiali inediti e scoperte legate alla sua carriera. Il programma si svolgerà nel corso di vari appuntamenti e mostre che coinvolgeranno diverse location della città.

La Fondazione Insula Felix ETS ha pianificato un programma di commemorazione per celebrare il quinto anniversario della scomparsa di Milva, l’artista nata a Goro nel 1939 e diventata una colonna portante della scena teatrale e musicale internazionale. Le attività, che spaziano da esposizioni d’arte a incontri tematici, si svolgeranno tra il 14 e il 28 aprile 2026, culminando nella giornata del 23 aprile, data che segna il ricordo della sua scomparsa avvenuta a Milano nel 2021. La gestione culturale di questo percorso è affidata alla figlia dell’interprete, la storica dell’arte Martina Corgnati, che ha istituito l’ente del terzo settore nel 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milva, il ritorno della diva: inediti e scoperte per il V anniversario

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