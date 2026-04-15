Nel quartiere Feltre, a Milano Est, il progetto residenziale Corte Gardens sta completando la consegna delle ultime unità abitative di grandi dimensioni entro la fine dell’estate. Le nuove abitazioni, caratterizzate da quadrilocali con terrazza, sono destinate a rispondere alla richiesta di spazi più ampi per le famiglie. La realizzazione della fase conclusiva del complesso segue le precedenti consegne di unità più piccole, consolidando l’offerta immobiliare del quartiere.

Nel quartiere Feltre, a Milano Est, il progetto residenziale Corte Gardens si prepara a consegnare le sue ultime unità abitative di grandi dimensioni entro la fine dell’estate, puntando a soddisfare la crescente domanda di spazi per nuclei familiari stabili. Con il cantiere che avanza spedito verso il completamento fissato per settembre 2026, la fase conclusiva della commercializzazione vede ora protagonista l’offerta di quadrilocali e plurilocali con ampie terrazze, supportata da un’iniziativa promozionale denominata I Fantastici 4. La nuova geografia dell’abitare tra ampi spazi e servizi integrati. Il mercato immobiliare del quadrante est di Milano sta assistendo a una trasformazione strutturale delle necessità abitative.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Est: arrivano i grandi quadrilocali con terrazza a Corte Gardens

Notizie correlate

Corte Gardens: nuove ampie residenze familiari a Milano EstCorte Gardens si avvia verso la fase conclusiva della commercializzazione, mentre il cantiere procede verso il completamento previsto entro settembre...

Periferia Est, arrivano i rinforzi e un commissariatoNuovi dirigenti, più agenti, una maggiore presenza dello Stato nella periferia est della Capitale anche grazie a un nuovo commissariato a Ponte di...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Cambia tutto da lunedì, ma il weekend a Milano è salvo; Case di lusso, boom di investimenti al Sud, il Nord punta sulla residenza; Mezzi e sharing scontati per gli studenti: l’offerta per i grandi eventi di Milano?; Cantieri del tram, non c'è pace per il traffico: ingorghi e code all'imbocco di corso Milano.

Un'auto si è schiantata sabato pomeriggio contro il casello della barriera di Milano Est. Nelle immagini dal drone, i vigili del fuoco al lavoro sulla vettura ribaltata. Illeso il conducente. - facebook.com facebook