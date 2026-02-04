Il Circolo Filatelico Numismatico celebra 70 anni di storia con l' 83esimo convegno

Venerdì 6 e sabato 7 febbraio, Forlì ospita l’83esimo Convegno Filatelico e Numismatico “Città di Forlì”. L’evento si tiene al padiglione A della Fiera e celebra i 70 anni del Circolo Filatelico Numismatico, che ha deciso di festeggiare questa ricorrenza con uno dei più importanti appuntamenti per gli appassionati di collezionismo. Durante le due giornate, appassionati e collezionisti si incontrano per scambiare, mostrare e valutare monete e francob

Forlì ospita uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di collezionismo: venerdì 6 e sabato 7 febbraio, al padiglione A della Fiera di Forlì, si terrà l'83esimo Convegno Filatelico e Numismatico "Città di Forlì", organizzato dal Circolo Filatelico Numismatico Forlivese in occasione del.

