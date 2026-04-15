Milano addio grigio | le previsioni per mercoledì 15 aprile e la sorpresa nel weekend

Mercoledì 15 aprile a Milano sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche in evoluzione. Le correnti umide che hanno influenzato l’inizio della settimana stanno diminuendo, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante il giorno ci saranno momenti di nuvolosità, ma nella serata il cielo si farà più limpido e sereno. Le previsioni indicano quindi un miglioramento rispetto ai giorni precedenti.

Una giornata dal doppio volto quella di mercoledì 15 aprile, su Milano. Le correnti umide che hanno caratterizzato l’inizio della settimana stanno lentamente perdendo vigore, lasciando spazio a un graduale miglioramento che regalerà ai milanesi una serata decisamente più limpida. Le previsioni.🔗 Leggi su Milanotoday.it Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 15 aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 15 aprile 2026. Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni di mercoledì 15 aprile 2026Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 15 aprile 2026 Oroscopo Paolo Fox di oggi: 15 aprile 2026.