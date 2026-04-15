Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 15 aprile 2026

Le previsioni meteo in Campania per mercoledì 15 aprile 2026 indicano cieli grigi o nebbiosi al mattino ad Avellino. La giornata proseguirà con condizioni atmosferiche simili in tutta la regione, senza variazioni significative nelle temperature o nelle precipitazioni previste. Le autorità meteo consigliano di monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni climatiche durante la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 15 aprile 2026. Avellino – Cieli grigi o nebbiosi al mattino. peggioramento al pomeriggio con deboli piogge, ma in rapido assorbimento serale con schiarite, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2887m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 5mm di pioggia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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