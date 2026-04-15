Milan-Atalanta biglietti in vendita libera | ecco tutte le modalità d’acquisto

I biglietti per il match tra Milan e Atalanta, in programma a maggio a San Siro, sono disponibili senza restrizioni di acquisto. I tifosi interessati possono scegliere tra diverse modalità per acquistare i biglietti, che sono ora in vendita libera. La partita sarà la prima casalinga del Milan di Allegri nel mese di maggio e rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di calcio.

In occasione del primo appuntamento casalingo del mese di maggio, il Milan scenderà in campo contro la Atalanta nel match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A. Sarà lo scontro numero 150 tra le due squadre: il bilancio vede 69 vittorie rossonere, 31 successi bergamaschi e 49 pareggi a completare il computo dei precedenti. I biglietti per Milan-Atalanta sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket in vendita libera: dalle ore 15:00 dello scorso lunedì 13 aprile e fino a esaurimento delle disponibilità. Il prezzo dei biglietti per Milan-Atalanta parte da € 29,00.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, biglietti in vendita libera: ecco tutte le modalità d’acquisto Domani si apre la vendita per i biglietti di Milan-Atalanta: ecco tutte le informazioni utiliNella giornata di domani comincerà la vendita per i tagliandi di Milan-Atalanta, prima partita a 'San Siro' nel mese di maggio che potrebbe regalare... Leggi anche: Milan-Udinese, comincia la vendita dei biglietti: ecco tutte le informazioni