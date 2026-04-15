Meteo | temporali e grandine in arrivo sulla Sicilia allerta gialla in 8 regioni

Una depressione in transito sulla Tunisia sta causando un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel Mediterraneo. Nella giornata odierna, sull'isola si prevedono temporali e grandinate, con otto regioni che sono state inserite in allerta gialla. Le precipitazioni intense e i fenomeni associati sono attesi nel corso delle prossime ore, con un cambiamento che interesserà principalmente la Sicilia.

Una circolazione depressionaria ben strutturata, attualmente situata sulla Tunisia, sta per investire il Mediterraneo, portando un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che interesserà l'Italia nelle prossime ore. Maltempo in Sicilia: i settori più colpiti Previsti intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia, con particolare insistenza sui settori centro-occidentali dell'isola. La perturbazione, alimentata dalla depressione tunisina, favorirà lo sviluppo di precipitazioni sparse a carattere di rovescio. Secondo quanto indicato dal bollettino della Protezione Civile, i fenomeni saranno caratterizzati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e intensa attività elettrica.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: temporali e grandine in arrivo sulla Sicilia, allerta gialla in 8 regioni FORTI TEMPORALI E GRANDINATE SULLA SICILIA DOMENICA 15 MARZO #meteo #catania Leggi anche: Temporali, grandine e raffiche di vento: scatta l’allerta gialla in 8 regioni