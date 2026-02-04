Meteo Roma del 04-02-2026 ore 19 | 15

La giornata a Roma si apre con nuvole sparse e qualche pioggia, soprattutto nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio il cielo si mantiene parzialmente coperto, con nubi in aumento verso sera. Le temperature restano stabili o in lieve aumento, senza grandi variazioni rispetto ai giorni scorsi. La sera, le condizioni meteo peggiorano leggermente, con possibili acquazzoni e qualche temporale in arrivo dalla notte. La giornata si presenta dunque abbastanza movimentata, con il maltempo che si fa strada su tutta la regione.

meteo ben ritrovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità sulle regioni in con precipitazioni sparse su Alpi Prealpi con neve di 1000 metri al pomeriggio Cherry sereni o poco nuvolosi con nubi compatte a nord-est in serata numerosità medio in transito ma senza fenomeni associati peggiora partire dai settori Nord occidentali nella notte al centro al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni adriatiche su Toscana e Umbria chiarite Lazio al pomeriggio velature in transito Comunque senza fenomeni associati in serata nuvolosità in progressivo aumento Da ovest peggiora nella notte con acquazzoni temporali neve in Appennino dei 1500 m circa al sud Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Campania Puglia e Calabria sereno o poco nuvoloso sulle isole al pomeriggio isolati piovaschi sulle coste della campagna sulla Puglia è coperto su Sardegna e Sicilia chi Giura sulla Sardegna con piogge sparse nella notte fenomeni anche sul campagna e Molise temperature minime massime stazionarie o in lieve rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.

Le previsioni del tempo per venerdì segnalano nuvole ovunque, con piogge sparse al Nord e al Centro.

Meteo Roma – Tempo instabile con piogge e temporali e nuove fasi di maltempo anche nei prossimi giorniMeteo Roma - Mercoledì di maltempo, temporanea tregua per domani, poi nuovi impulsi instabili per venerdì e nel weekend ... centrometeoitaliano.it

Meteo Roma – Peggioramento in arrivo sulla Capitale: piogge e temporali da oggi, settimana instabileMeteo Roma - Termina la breve tregua dal maltempo, correnti atlantiche portano maltempo diffuso e clima più mite ... centrometeoitaliano.it

Posso assicurarvi che la mia espressione è molto peggio!… Buongiorno, buona giornata a tutti #segnalazionimeteoromaeprovincia #meteo #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #inverno #inverno2026 #neve #nevearoma #analisim facebook

Meteo Roma e Lazio, cambia tutto da martedì: tornano pioggia, temporali e vento forte ift.tt/ZdxqFL4 x.com