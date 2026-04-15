Meta Catania dominio totale | conquistata anche la Coppa Divisione

Meta Catania Bricocity ha ottenuto la vittoria nella finale della Coppa Divisione, aggiungendo il trofeo alla propria collezione. La partita si è conclusa con un largo margine di vantaggio, senza lasciare spazio a dubbi sull’esito. La squadra, che ha già ottenuto altri successi in questa stagione, ha dimostrato una superiorità evidente durante tutto l’incontro.

La Covei Meta Catania Bricocity continua a scrivere una stagione da incorniciare, aggiungendo alla propria bacheca anche la Coppa Divisione al termine di una finale senza storia. La formazione guidata da Juanra supera con autorità l’Active Network, imponendosi per 4-1 e confermando uno stato di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Coppa Divisione, la Meta Catania c'è: Cosenza travolto 7-3Passaggio del turno ai quarti di finale che consolida la qualità della rosa di Juanra con la quinta gara conquistata in meno di tre settimane... Meta Catania in semifinale di Coppa Divisione: Sala Consilina travolta 2-5Impresa esterna per la Meta Catania Bricocity che supera 2-5 Sala Consilina e conquista la semifinale di Coppa Divisione.