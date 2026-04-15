Mestre torna Bell’Italia | il mercato delle eccellenze regionali
Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026, a Mestre si terrà la manifestazione “Bell’Italia”, un mercato dedicato alle specialità alimentari provenienti dalle diverse regioni italiane. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 20 e presenterà prodotti tipici di vari territori. La manifestazione si svolgerà in una sede ancora da definire, attirando visitatori interessati alle eccellenze gastronomiche del paese.
Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026, dalle 9 alle 20, arriva “Bell’Italia” a Mestre, il mercatino dedicato alle eccellenze alimentari regionali. L’appuntamento è in via Allegri, nel cuore di Carpenedo.L’iniziativa porta in città una selezione di espositori provenienti da diverse regioni.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
“Bell’Italia Tour”: tre giorni tra eccellenze regionali, tradizioni e solidarietàL'appuntamento è in Prato della Valle da oggi 29 marzo fino al 31 dalle 9 alle 23.