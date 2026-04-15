Mercato Inter Di Marzio | Pronta una rivoluzione | in arrivo almeno 5 giocatori

Secondo fonti vicine al settore, il mercato del club nerazzurro potrebbe subire un cambiamento significativo nei prossimi mesi. Si parla di un intervento con l’ingresso di almeno cinque nuovi calciatori, pronti a rinforzare la rosa. La trattativa sembrerebbe ormai avviata, con le operazioni che potrebbero concretizzarsi nel prossimo periodo di mercato. La società sta monitorando attentamente le opportunità sul mercato internazionale.

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MERCATO Inter: Marotta Shock! 10 Milioni in Arrivo!

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